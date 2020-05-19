Власти Коми на неделю отложили снятие ограничений по коронавирусу

ТАСС, 19 мая. Власти Республики Коми отложили более чем на неделю, до 29 мая, озвученные ранее планы по выполнению трех условий Роспотребнадзора, необходимых для первого этапа снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Это решение принято в связи с увеличением числа случаев заражения среди вахтовиков, сообщил во вторник врио главы Коми Владимир Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице региона "ВКонтакте" .

Накануне Уйба сообщал, что власти республики рассчитывают к 21 мая выполнить три обязательных условия Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что в Коми выявлено пять очагов коронавируса среди вахтовиков. Заразившиеся были выявлены в городе Микунь Усть-Вымского района, в поселке Чикшино Печорского района, на месторождениях в Усинске, а затем и среди сотрудников "Северной алмазной кампании" в Воркуте - это основной подрядчик градообразующего предприятия "Воркутауголь".

"Прирост за сутки составил 39 человек. К сожалению, этот существенный прирост инфицированных коронавирусом в последние несколько дней дают вахтовые бригады. Сам рост этот нам, конечно, дает, к сожалению, плохие показатели, у нас растет коэффициент распространения инфекции, он сегодня уже 3,3. О 21 [мая] не удастся нам говорить как о дне, когда можно будет думать о снятии всех ограничений первого этапа. Думаю, что нам потребуется еще как минимум неделя, то есть 28-29 мая", - сказал Уйба.

Он также отметил, что все очаги, где выявлены зараженные вахтовики, локализованы. "Мы всех, кого выявляем, сразу госпитализируем. Те, кто остаются там под наблюдением, это карантинные очаги, люди оттуда не выходят, никакого распространения инфекции они не дают", - уточнил Уйба.

Ранее Роспотребнадзор называл три главных критерия: коэффициент распространения инфекции (сколько людей в среднем заразит один инфицированный до изоляции), доля свободных коек для заразившихся коронавирусом, охват тестированием. Начинать смягчение ограничений следует, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека. На втором этапе показатель не должен превышать 0,8, на третьем - 0,5. На первом этапе ежедневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 тысяч жителей, на втором - как минимум 90, на третьем - 110. На всех трех этапах в больницах должно быть свободно не менее 50% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.