Поправки в Устав Ульяновской области представят на обсуждение жителей в онлайн-формате

УЛЬЯНОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Поправки в основной Устав Ульяновской области представят на рассмотрение жителей региона на сайтах местных органов власти, сообщает во вторник пресс-служба законодательного собрания Ульяновской области.

"В связи с пандемией такое обсуждение планируется провести в онлайн-формате. Проект Устава в ближайшее время разместят на сайтах областного правительства и законодательного собрания. Любой житель региона сможет предложить свои идеи, которые обязательно будут рассмотрены и так или иначе учтены. Символично, что подготовка документа завершилась в день областного Устава, который был принят 15 лет назад - 19 мая 2005 года", - пояснили в пресс-службе.

Председатель заксобрания Валерий Малышев отметил, что сейчас проект главного документа области готов к всенародному обсуждению, а поправки в него учитывают предложения от лидеров трудовых коллективов, членов Общественной палаты и депутатского корпуса. Спикер также добавил, что в конце этого года заксобрание Ульяновской области отметит 25-летие, поэтому он надеется, что область будет встречать этот юбилей уже с обновленным Уставом.