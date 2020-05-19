{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Предприниматели Москвы за полтора месяца передали социальным НКО около 13 т овощей

Среди получателей - фонды им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", "Пища жизни", центра помощи "МногоМама" и другие организации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Предприниматели Москвы передали социально ориентированным НКО города около 13 т овощей в рамках акции #Мы вместе. Среди получателей - организации, которые ежедневно, в том числе и в период пандемии, помогают нуждающимся, сообщила во вторник пресс-служба Комитета общественных связей Москвы.

"Начиная с 28 марта, в московский волонтерский штаб регулярно обращаются различные компании, готовые помочь городским НКО продуктами питания, напитками и другими предметами первой необходимости. За 1,5 месяца свежих томатов, огурцов и картофеля в адрес НКО было передано порядка 13 т. Например, среди получателей благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", волонтеры которого помогают бездомным, медучреждениям, детским домам", - говорится в сообщении.

Около тонны овощей предприниматели передали подопечным центра помощи "МногоМама", который поддерживает более 50 тыс. многодетных семей в Москве. Более 2 т огурцов и томатов отправили Благотворительному фонду "Пища жизни", который помогает малообеспеченным жителям питанием. Помимо этого, получили овощи еще десятки НКО Москвы, отметили в пресс-службе.

"Ежедневно к акции #МыВместе присоединяются все больше неравнодушных горожан и компаний, которые хотят оказать помощь всем, кому сегодня это так необходимо. Передают продукты, напитки, кондитерские изделия. Мы ценим их добрые инициативы, благодарим за заботу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - приводятся в сообщеении слова директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского.

Все социально ориентированные организации развивают в столице и за ее пределами программы продовольственной помощи нуждающимся, поддержки сирот, одиноких стариков, бездомных людей, тяжело больных взрослых и детей, инвалидов, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Якутии выплатили медикам дополнительные надбавки после перерасчета и аванс за май
По словам главы региона, после перерасчета на доплаты медикам направили еще 12 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС