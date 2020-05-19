Предприниматели Москвы за полтора месяца передали социальным НКО около 13 т овощей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Предприниматели Москвы передали социально ориентированным НКО города около 13 т овощей в рамках акции #Мы вместе. Среди получателей - организации, которые ежедневно, в том числе и в период пандемии, помогают нуждающимся, сообщила во вторник пресс-служба Комитета общественных связей Москвы.

"Начиная с 28 марта, в московский волонтерский штаб регулярно обращаются различные компании, готовые помочь городским НКО продуктами питания, напитками и другими предметами первой необходимости. За 1,5 месяца свежих томатов, огурцов и картофеля в адрес НКО было передано порядка 13 т. Например, среди получателей благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза", волонтеры которого помогают бездомным, медучреждениям, детским домам", - говорится в сообщении.

Около тонны овощей предприниматели передали подопечным центра помощи "МногоМама", который поддерживает более 50 тыс. многодетных семей в Москве. Более 2 т огурцов и томатов отправили Благотворительному фонду "Пища жизни", который помогает малообеспеченным жителям питанием. Помимо этого, получили овощи еще десятки НКО Москвы, отметили в пресс-службе.

"Ежедневно к акции #МыВместе присоединяются все больше неравнодушных горожан и компаний, которые хотят оказать помощь всем, кому сегодня это так необходимо. Передают продукты, напитки, кондитерские изделия. Мы ценим их добрые инициативы, благодарим за заботу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - приводятся в сообщеении слова директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского.

Все социально ориентированные организации развивают в столице и за ее пределами программы продовольственной помощи нуждающимся, поддержки сирот, одиноких стариков, бездомных людей, тяжело больных взрослых и детей, инвалидов, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.