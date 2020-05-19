Эксперт объяснил, почему введение "паспорта иммунитета" в России бессмысленно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Введение в России "иммунных паспортов", где будет указано, переболел человек коронавирусом или нет, является бессмысленной идеей. Такое мнение высказал заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

"Что касается инициативы о выдаче "иммунных паспортов", то, по моему мнению, это довольно бессмысленная идея", - заявил он в интервью "Российской газете".

Горелов отметил, что у человека может быть большое количество антител IgG (свидетельствуют о том, что он уже переболел и имеет иммунитет), однако нейтрализовывать вирусы они не будут. Наличие таких антител не исключает возможности повторного заражения.

"Серологическое тестирование (тестирование на антитела) позволяет понять только то, что в ближайшие два месяца вы защищены от инфицирования. Но чтобы понять более отдаленные перспективы, надо ждать результатов исследований", - добавил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения обратила внимание на нехватку научных данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. По этой причине ВОЗ пока не рекомендует введение правительствами отдельных стран "иммунных паспортов" или сертификатов о невосприимчивости к вирусу, так как это может ускорить распространение инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что идея выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, паспортов иммунитета, неплохая и может быть реализована, но не в данное время, так как стойкость иммунитета еще не изучена.