Суд подтвердил, что испанка, из-за которой эксгумировали останки Дали, не его дочь

МАДРИД, 19 мая. /ТАСС/. Суд Мадрида подтвердил, что испанка Пилар Абель не является дочерью живописца Сальвадора Дали (1904-1989). Об этом сообщил во вторник фонд "Гала - Сальвадор Дали".

Теперь Абель, утверждавшая, что художник являлся ее отцом, должна будет выплатить судебные издержки, в том числе расходы за эксгумацию останков Дали. Таким образом, суд отклонил иск, который подала испанка против решения нижестоящей инстанции.

Летом 2017 года в городе Фигерас была проведена эксгумация останков Дали по требованию Абель, заверявшей, что художник был ее отцом. После проведения ДНК-теста было установлено, что испанка дочерью живописца не является.

Абель, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждала, что ее мать имела тайные отношения с Дали. С 2007 года женщина пыталась добиться признания родства с живописцем. Если бы ДНК-тест подтвердил слова испанки, она могла бы претендовать и на то, чтобы носить его фамилию, и на авторские права.

Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года. За время своей творческой деятельности один из самых известных представителей сюрреализма создал сотни художественных произведений.