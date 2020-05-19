Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором смягчение требований к санаториям

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность смягчения требований к санаториям в рамках постепенного снятия ограничений для туризма. Об этом в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы с Роспотребнадзором работаем над тем, чтобы все-таки рекомендации к санаториям были несколько иными, не были чрезмерными при полном соблюдении безопасности людей", - сказала Догузова.

Догузова сообщила, что российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

"Что касается поэтапного выхода [из режима ограничений] у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - сказала Догузова.

По ее словам, правила в зависимости от региона везде могут отличаться. "Думаю, что в течение ближайших 10 дней мы вместе с регионами их уточним, но базово мы понимаем, что санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией [откроются]. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это первый этап выхода из карантинных мер", - отметила глава Ростуризма.