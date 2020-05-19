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AFP: дело обвиненного в домогательствах режиссера Абделатифа Кешиша закрыто

По данным агентства, выдвинутые против режиссера обвинения не были в достаточной степени подкреплены фактическими данными

ТАСС, 19 мая. Прокуратура Франции закрыла дело по обвинению в сексуальных домогательствах в отношении французского режиссера тунисского происхождения Абделатифа Кешиша - обладателя "Золотой пальмовой ветви" за фильм "Жизнь Адель" (2013). Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, дело было закрыто, так как выдвинутые против режиссера обвинения не были в достаточной степени подкреплены фактическими данными.

Обвинения 59-летнему режиссеру в октябре 2018 года предъявила актриса, имя которой не разглашается. Она утверждала, что инцидент произошел во время ее ужина с Кешишем в июне 2018 года. Сам Кешиш категорически отрицал обвинения.

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