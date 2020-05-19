На реставрацию Нижегородского кремля направят 414 млн рублей

ТАСС, 19 мая. Специалисты приступили к выполнению первого этапа ремонтно-реконструкционных работ в Нижегородском кремле, реконструкция ведется в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

Нижегородский кремль является объектом культурного наследия. Эта средневековая крепость - одна из лучших в России по степени сохранности и вторая по размеру после Московского Кремля. Его благоустройство ведется в рамках направления "#Символы800" инфраструктурной программы "#Город 800". Эта программа - центральная часть подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. После завершения работ впервые более чем за 200 лет можно будет пройти по всему периметру стен. Кроме того, Нижегородский кремль должен стать единым культурным центром.

"Стартует первый этап ремонтно-реконструкционных работ в Нижегородском кремле. Проект стоимостью 414 млн рублей будет реализован в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средства на выполнение работ будут выделены из федерального бюджета. Согласно проекту первого этапа, отреставрируют Борисоглебскую и Георгиевскую башни, а также откроют замурованный прежде дверной проем. Через него можно будет попасть на два нижних яруса. Кроме того, планируется восстановить внешний облик части кремлевских стен.

Ранее сообщалось, что стоимость работ по ремонту и реконструкции Нижегородского кремля до 2021 года оценивается в 3,7 млрд рублей.