В Нидерландах с 1 июня откроются рестораны, бары, театры и кинотеатры

ГААГА, 19 мая. /ТАСС/. Нидерланды продолжат ослабление ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. С 1 июня при соблюдении определенных условий откроются кафе, бары и рестораны, театры и кинотеатры, а также музеи, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Марк Рютте.

По его словам, число случаев заражения и госпитализации неуклонно снижается, "поэтому ослабление мер может продолжиться". "Мы заслужили это благодаря тому, что придерживаемся рекомендаций специалистов, - подчеркнул он. - Однако мы должны продолжать соблюдать правила, потому что знаем, что вирус может начать быстро распространяться вновь".

Рютте также отметил, что основные рекомендации остаются в силе: людям необходимо придерживаться расстояния в 1,5 м друг от друга, регулярно мыть руки, работать удаленно по мере возможности и оставаться дома при наличии симптомов коронавируса. Однако с 1 июня смогут открыться бары, кафе и рестораны при условии, что в одном помещении находятся не более 30 человек (за исключением персонала) и что люди соблюдают дистанцию в 1,5 м друг от друга (за исключением членов одной семьи). На террасах может размещаться неограниченное число людей при условии соблюдения дистанции в 1,5 м. Бронирование будет являться обязательным.

Начальные школы смогут работать по обычному графику с 8 июня (с 11 мая все классы начальных школ разбиты на две группы, обучение которых осуществляется по очереди). Средние школы откроются со 2 июня, при этом все ученики должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 м друг от друга; колледжи и вузы возобновят работу с 15 июня при соблюдении того же условия.

Помимо этого, с 1 июня смогут возобновить работу театры, кинотеатры и концертные залы. Им будет разрешено принимать до 30 зрителей в одном зале при соблюдении дистанции в 1,5 м. Также откроются музеи, при этом они сами должны будут определять максимальное число посетителей для соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 м. Возобновит работу по обычному графику общественный транспорт, при этом обязательным будет ношение масок.

В плане - дальнейшие послабления

Если все пойдет по плану и число инфицированных не начнет резко увеличиваться, с 1 июля должны вступить в силу новые послабления, предусматривающие открытие парков развлечений и кемпингов, увеличение максимально разрешенного числа посетителей (до 100 человек) для ресторанов, кафе, баров, театров и кинотеатров. Будут разрешены свадьбы и похороны с участием не более 100 человек, а в церквях возобновятся службы. С 1 сентября должен быть снят запрет на массовые и спортивные мероприятия; откроются сауны, казино и тренажерные залы.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый случай летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусом, зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 44,2 тыс. человек, умерли более 5,7 тыс. человек.