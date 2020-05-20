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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленинградской области в общежитии 12 мигрантов заразились коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 2 133, из них 728 выздоровели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился у 12 мигрантов на территории общежития в поселке Горелово в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС во вторник в оперативном штабе региона.

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"Двенадцать случаев [заражения коронавирусом] подтвердились у мигрантов в общежитии в Горелово", - сказал собеседник агентства.

В штабе не уточнили, сколько всего человек находятся в общежитии.

Ранее 123 мигранта заразились на территории нелегального хостела во Всеволожском районе региона, они все выздоровели.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 2 133 человека, выздоровели 728, умерли восемь.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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