Эксперты: Россия будет снимать противоэпидемические меры с учетом лучших мировых практик

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские меры по постепенной отмене ограничений, вызванных борьбой с распространением нового коронавируса, соответствуют лучшим мировым практикам. Такой вывод содержится в аналитическом обзоре дорожных карт иностранных государств по выходу из карантина, который был подготовлен Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Обзор, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, был составлен на основе анализа дорожных карт и рекомендации по снятию ограничений в Евросоюзе, а также в отдельных государствах, в том числе в Австрии, Аргентине, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Израиле, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, США, Франции, Чехии.

"В целом, можно сделать вывод, что российский подход к поэтапному снятию ограничений и утвержденные 8 мая комплекс мер и показатели для поэтапного снятия ограничительных мер в условиях эпидемии COVID-19 лежат в русле лучших международных практик", - говорится в обзоре.

По данным экспертов, в среднем большинство стран держали карантин 50-60 дней до начала ослабления ограничений. "Таким образом, мы имеем достаточно стандартный срок для победы над распространением вируса", - отмечается в докладе.

Мировой опыт

В ЭИСИ отметили, что большинство планов по выходу из режимов ограничений предусматривают несколько этапов, то есть "ограничения снимаются постепенно с промежуточной оценкой эффекта от послаблений режима". Еще один важный элемент, присущий лучшим мировым практикам, - это акцент на оценку складывающейся ситуации, а не на точные даты. "Переход от этапа к этапу определяется в соответствии с эпидемиологическими критериями", - указывают специалисты.

При этом, ключевым критерием является сохранение жизней граждан. Таким образом, в мире при снятии ограничений учитывают два ключевых условия - это сокращение распространения вируса, числа заразившихся и госпитализаций, а также возможность системы здравоохранения выявлять, тестировать, отслеживать и лечить заболевших в нормальном режиме.

Кроме этого, эксперты обратили внимание на то, что лучшие мировые практики предусматривают гибкость режимов снятия ограничений с учетом региональной специфики.

"В больших странах с выраженной региональной спецификой и большим числом выявленных случаев заражения принятие многих решений об ослаблении карантинных мер (или сроках их ослабления) передано на уровень регионов (Германия, США, Австралия, Италия, Канада, Франция и др.) или правительство совместно с регионами принимает решение в их отношении (Испания)", - отмечается в обзоре.

Еще одним важным принципом при отмене ограничений является сохранение мер безопасности даже на последнем этапе. "Возобновление работы предприятий или учреждений не означает возращения к докоронавирусным практикам и образу жизни. Как правило, вводятся требования (в зависимости от страны) к обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции, повышенные требования к гигиене, доступности дезинфицирующих средств в общественных местах", - подчеркнули эксперты ЭИСИ.

План снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор определил критерии трех этапов снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за коронавируса. Решение будет оставаться за главой каждого отдельного региона России. Они же будут определять режим работы предприятий, учреждений и общественного транспорта, посещения таких мест как пляжи, парки и кладбища. В случае осложнения ситуации с коронавирусом ограничительные меры могут вернуться на любом этапе. На первом этапе смогут возобновить работу небольшие непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. На следующем этапе смогут открыться магазины площадью до 800 кв. м, а также "иные форматы торговли, включая уличные". На последнем этапе смогут открыться все магазины и предприятия сферы услуг, ограничений по площади и количеству посетителей больше не будет.

Согласно рекомендациям, непродовольственные магазины должны, среди прочего, временно отстранить от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных с обеспечением режима самоизоляции), обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты (масок со сменой каждые три часа и перчаток). Кроме того, сетям необходимо обеспечить пятидневный запас средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств, проведение проветривания помещений каждые два часа и регулярную уборку помещений. При непредвиденном скоплении очереди ретейлер должен организовать ожидание на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м.

Предприятия продовольственной торговли с учетом эпидемиологической ситуации должны постепенно, в четыре этапа, ослаблять требования. На втором этапе, в начале выхода из режима самоизоляции будет необходимо организовать "входной фильтр" с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника. Кроме того, необходимо обеспечить работу персонала в СИЗ, организовать обработку рук кожными антисептиками, убирать помещения с использованием дезинфицирующих средств каждые 3-4 часа, проветривать торговый зал при наличии возможности и организовать соблюдение социальной дистанции покупателями. На последнем этапе (отсутствие заболеваний COVID-19 в регионе и стойкая тенденция к снижению в стране) магазины смогут отказаться от обеспечения покупателей антисептиками и от обеспечения дистанцирования.