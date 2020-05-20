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Небоскреб в Дубае подсветили в цвета флага Татарстана

Это сделали в честь столетия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Башню Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) подсветили в цвета флага Татарстана в честь столетия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Компания Emaar по обращению нашего представительства в Дубае в честь 100-летия ТАССР высветила Бурдж-Халифу в цвета флага Республики Татарстан", - сообщила она.

Татарстан отметит 100-летие образования ТАССР в 2020 году. В преддверии праздничного мероприятия в республике проводятся культурные, научные и образовательные мероприятия.

Бурдж-Халифа строилась с 2004 по 2010 годы и обошлась в $1,5 млрд. В здании имеется 163 этажа. Башня создана как отдельный город с отелями, торговыми центрами, офисами и жилыми зонами.

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ОАЭРоссияТатарстан
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