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Пандемия коронавируса нового типа

В администрации США заявили, что рады выздоровлению Мишустина

Премьер-министр России выздоровел после заражения коронавирусом и уже приступил к работе

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рады выздоровлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у которого в конце апреля был диагностирован коронавирус.

"Соединенные Штаты рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса", - заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Ранее сообщалось, что Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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