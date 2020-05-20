В администрации США заявили, что рады выздоровлению Мишустина

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов рады выздоровлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, у которого в конце апреля был диагностирован коронавирус.

"Соединенные Штаты рады слышать, что премьер-министр Мишустин чувствует себя лучше. Мы молимся за него и за всех россиян, которых затронула пандемия коронавируса", - заявил во вторник корреспонденту ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Ранее сообщалось, что Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.