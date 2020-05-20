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В Нидерландах не исключают, что коронавирус может передаваться от норок к человеку

Ранее на нескольких фермах в стране у норок обнаружили коронавирус

ГААГА, 20 мая. /ТАСС/. Голландские специалисты не исключают, что коронавирусная инфекция может передаваться человеку от норок. Об этом сообщила в среду вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

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Ранее на нескольких фермах в Нидерландах у норок был выявлен коронавирус, после чего министерство инициировало исследование с привлечением специалистов. По словам министра, это продолжающееся в настоящее время исследование свидетельствует о том, что, "возможно, что один из работников фермы заразился коронавирусом от норок".

По данным НТК, при подтверждении это будет первый в Нидерландах случай передачи инфекции человеку от животного.

"Эти новые результаты исследования оказывают серьезное влияние на владельцев ферм, их семей и работников, а также на местные сообщества, - подчеркнула она. - Мы находимся в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и принимаем все необходимые меры". В частности, на фермах запрещены посетители, а всем работникам рекомендуется использовать средства защиты.

Схаутен добавила, что исследования проводятся на других фермах, например, там, где осуществляется разведение свиней. У этих животных коронавирус выявлен не был. "Но мы хотим продолжить изучение передачи заболевания между животными и людьми", - сказала она.

Ранее в Нидерландах коронавирус был обнаружен у трех кошек и собаки, однако во всех случаях речь, скорее всего, шла о передачи вируса от человека животному.

Коронавирус в Нидерландах

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 37,8 тыс. человек, умерли свыше 4,4 тыс.

Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До 19 мая закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны.

Людям рекомендуется оставаться дома, по возможности работать удаленно, соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга на улице и в магазинах, не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Кроме того, в стране до 1 сентября запрещены все массовые мероприятия.

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Нидерланды
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