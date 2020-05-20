Кипр будет готов к приему туристов с 15 июня

НИКОСИЯ, 20 мая. /ТАСС/. Курортная индустрия Кипра будет готова к приему туристов с 15 июня. Об этом заявил во вторник Кипрскому информационному агентству председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Республики Кипр Андреас Киприану.

"Кипр будет готов к открытию для туристов 15 июня, однако это будет зависеть от решений кабинета министров, от рекомендаций экспертов, а также министерств здравоохранения и транспорта", - сказал он.

На основании информации, полученной парламентариями после общения в режиме телеконференции с председателем правительственного комитета по туризму Саввасом Пердиосом, Киприану сообщил, что госкомитет по туризму рассчитывает в этом году на восстановление 30% туристического потока на остров от показателей прошлого года и такой же доли объема финансовых поступлений от оказания туристических услуг. Расчет делается на приезд примерно миллиона туристов и на выручку в размере €800 млн. По его словам, новая рекламная кампания собирается продвигать Кипр как безопасное направление в контексте распространения коронавируса.

Киприану сообщил, что в связи с пандемией на острове вступят в силу соответствующие протоколы, касающиеся норм оказания туристических услуг, организации питания, трансферов между отелями и аэропортами, общественного поведения в отелях, на пляжах, в бассейнах и такси. Он также пообещал, что всем заинтересованным сторонам, включая турагентов, послов Республики Кипр в зарубежных странах, а также министерства иностранных дел и туризма стран Евросоюза, будут разосланы письма с информацией о готовности Кипра возобновить прием туристов с 15 июня.

Отвечая на вопрос о том, для каких направлений Кипр будет открыт в начале туристического сезона, Киприану повторил ту же концепцию, которую еще в апреле изложил Пердиос: в первую очередь речь идет о странах с такой же благоприятной эпидемической обстановкой, как на Кипре, а именно о Греции, Израиле, ряде стран Ближнего Востока и Германии. При этом расчет делается на то, что на более позднем этапе удастся восстановить туристический поток из Великобритании и России - стран, граждане которых традиционно являются основными потребителями туристических услуг Кипра.