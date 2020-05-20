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МЧС выявило более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности в больницах

Нарушения противопожарной безопасности в девяти больницах потребовали их закрытия

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники пожарного надзора МЧС России с начала года провели около 1 тыс. проверок в стационарах больниц и госпиталей, в результате которых выявлено более 11 тыс. нарушений пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос.

"МЧС на учет взято свыше 6 тыс. объектов защиты с расположенными в них стационарами больниц и госпиталями. В текущем году надзорными органами МЧС России проведено порядка 1 тыс. проверок противопожарного состояния объектов указанной категории, в ходе которых выявлено свыше 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности", - сообщили в министерстве.

В МЧС уточнили, что среди наиболее распространенных нарушений - захламленные пути эвакуации, неисправность автоматических систем пожаротушения и электросетей. "Наиболее распространенными являются нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации, отсутствием или неисправностью автоматических установок пожаротушения, комплектацией первичных средств пожаротушения, неисправностью электросетей", - добавили в пресс-службе.

Закрытие больниц

Кроме того, МЧС в ходе проверок выявило в России девять больниц, грубые нарушения противопожарной безопасности в которых потребовали приостановки их работы.

"За неисполнение в срок законных предписаний по обеспечению безопасности медицинских учреждений в суды передано свыше 190 дел об административных правонарушениях, а также направлено 9 материалов на приостановку эксплуатации объектов", - сказали в МЧС, не уточнив, какие решения вынесли суды.

Кроме того, в целях пресечения выявленных правонарушений в сфере обеспечения пожарной безопасности к административной ответственности привлечены более 160 юридических и почти 240 должностных лиц больниц и госпиталей. В МЧС добавили, что о неудовлетворительном состоянии стационаров больниц и госпиталей более 230 информационных писем направлено в органы госвласти, в том числе 122 - в органы прокуратуры.

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