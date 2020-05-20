На Камчатке началась бесплатная раздача защитных масок в автобусах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Бесплатная раздача защитных масок началась в автобусах Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Мы начали раздавать маски в общественном городском транспорте и на дачных маршрутах, которые открылись на прошлой неделе. В общей сложности мы выделили 5 тыс. масок, из которых 2,5 тыс. раздали за прошлые выходные. Будем наращивать эту практику, все необходимые решения для этого приняты. Очень важно, чтобы в общественном транспорте все без исключения носили маски и одноразовые перчатки", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Камчатки Владимира Солодова.

С 1 апреля на Камчатке действует режим полной самоизоляции, который был продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове зафиксировано 515 случаев заражения коронавирусом.