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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке началась бесплатная раздача защитных масок в автобусах

В регионе зафиксировано 515 случаев заражения коронавирусом
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© Владимир Смирнов/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 мая. /ТАСС/. Бесплатная раздача защитных масок началась в автобусах Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Мы начали раздавать маски в общественном городском транспорте и на дачных маршрутах, которые открылись на прошлой неделе. В общей сложности мы выделили 5 тыс. масок, из которых 2,5 тыс. раздали за прошлые выходные. Будем наращивать эту практику, все необходимые решения для этого приняты. Очень важно, чтобы в общественном транспорте все без исключения носили маски и одноразовые перчатки", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Камчатки Владимира Солодова.

С 1 апреля на Камчатке действует режим полной самоизоляции, который был продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове зафиксировано 515 случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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