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Эксперты рассказали, что россияне на самоизоляции стали чаще смотреть фильмы про эпидемии

Расходы на онлайн-образование в среднем выросли на 22%, отмечается также в исследовании "ЛитРес", MyBook, Okko, Skyeng, "Нетологии" и Райффайзенбанка

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россияне на самоизоляции стали чаще интересоваться фильмами про эпидемии, а также больше читать. Такие данные следуют из совместного исследования "ЛитРес", MyBook, Okko, Skyeng, "Нетологии" и Райффайзенбанка, которое есть в распоряжении ТАСС.

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Так, в первые две недели режима самоизоляции наблюдался всплеск интереса к фильмам про эпидемии, после чего россияне чаще стали смотреть развлекательный контент, в том числе онлайн-трансляции концертов. Также жители России начали активнее читать книги. Так, пользователи книжного сервиса MyBook стали в 3,5 раза активнее добавлять к себе в аккаунт книги и начинать их чтение и прослушивание, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем расходы россиян на кино сократились на 75%, а в категории "книги" - на 42%. Исключение составило онлайн-образование, где общие траты выросли на 22%, а количество операций - на 90%. Это говорит о том, что россияне предпочитали бесплатные промо-предложения и акции от контент-платформ, пояснили в Райффайзенбанке.

Результаты исследования основаны на данных об активности более 30 млн жителей России в марте - мае этого года.

На сегодняшний день режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, введен во всех регионах РФ: не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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