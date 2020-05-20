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Грузовые перевозки через Амур открыли между Благовещенском и Хэйхэ с началом навигации

Сообщение между городами было приостановлено в начале апреля

ТАСС, 20 мая. Грузоперевозки речными судами между Россией и Китаем через Амур возобновлены на переправе Благовещенск - Хэйхэ в среду вместе с открытием навигации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Сообщение между двумя городами было приостановлено в начале апреля в связи с началом ледохода на Амуре. Зимой грузовые и пассажирские перевозки осуществляются по понтонному мосту, устанавливаемому на лед.

"По согласованию с китайской стороной движение через грузовое направление между пунктами пропуска "Благовещенск" и "Хэйхэ" возобновлено сегодня. Перевозки будут осуществляться на баржах с насыпными грузами или контейнерами", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации международное грузовое сообщение будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности. С января по март 2020 года объем грузоперевозок на участке Благовещенской таможни составил 92,7 тыс. тонн на $99,5 млн.

Сейчас перевозки осуществляются только по воде, хотя уже достроен первый автомобильный мост через Амур между Благовещенском и Хэйхэ. По информации министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, его введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Строительство моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 2016 года и было завершено в прошлом декабре.

Теги
РоссияКитайАмурская область
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