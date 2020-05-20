Магаданская область получит почти 22 млн рублей на доплаты для работников соцучреждений

"Средства выделяются из резервного фонда российского правительства. Суммы федеральных выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с больными коронавирусом. Магаданская область на эти цели получит 21,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин поручил направить дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений. Он подчеркнул, что в период пандемии необходимо уделить внимание работе интернатов и домов престарелых, так как их работники несут повышенную нагрузку. Глава государства дополнил, что выплаты будут осуществляться три месяца с учетом апреля.

ТАСС, 20 мая. Сотрудники интернатов, домов престарелых и инвалидов в Магаданской области получат около 22 млн рублей из федерального бюджета за работу в условиях пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации Колымы.

Для врачей - сотрудников социальных учреждений предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации коронавирусной инфекции - 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории - 25 тыс. рублей, при выявлении в учреждении инфекции - 35 тыс. Социальным работникам, специалистам по соцработе и работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 и по 35 тыс. рублей. Младший медицинский персонал должен получить от 15 до 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу составят от 10 до 15 тыс. рублей. Если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме.

По данным региональных властей, в Магаданской области на доплату имеют право 220 человек - по 110 сотрудников за смену. Это соцработники, а также медицинский, административный и технический персонал, изолированный внутри социальных учреждений вместе с проживающими в них колымчанами.

В конце апреля министр труда и социальной защиты Магаданской области Сергей Кучеренко сообщал журналистам о том, что подведомственные ему стационарные учреждения в регионе в связи со сложной эпидемиологической ситуацией перешли на режим превентивной изоляции вместе со своими составами работников. Каждая смена длится две недели. Перед этим все работники прошли тесты на наличие коронавирусной инфекции. Питание для работников организовано внутри учреждений. В настоящий момент в учреждении работает вторая смена сотрудников.

Ситуация с коронавирусом

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. В Магаданской области за весь период пандемии официально зарегистрированы 207 случаев заражения. Из общего числа пациентов 127 человек вылечились, три человека умерли.