Книгу норвежского депутата о Крыме издадут на русском языке

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Книгу норвежского депутата Хендрика Вебера "Наш Крым. Государственный переворот или демократическое решение?" о событиях на Украине и полуострове частями переводят на русский язык и уже этим летом издадут в виде брошюры. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Руководитель организации "Народная дипломатия. Норвегия", депутат земельного парламента коммуны Алта Хендрик Вебер в октябре прошлого года презентовал в Симферополе свою книгу о событиях в Крыму, произошедших с момента вхождения республики в состав РФ в 2014 году.

"Мы планируем сначала выпустить брошюру с избранными главами, которые уже переведены на русский язык. Оставшиеся будут выпущены в виде книги. Пока из-за пандемии нового коронавируса не работали типографии, не было возможности издать такую брошюру. Теперь в течение месяца, я думаю, мы эту задачу осилим", - сказал Мурадов.

Переведенные главы книги посвящены санкциям западных стран по Крыму и роли народной дипломатии в нынешней политической ситуации, рассказал Мурадов. "Книга отражает взгляд европейца на современный Крым. И я бы сказал, что его взгляд объективен. Вебер изучил тему "майдана", сделал выводы о том, как произошли события 2014 года. Описал и свои неоднократные поездки в Крым, в том числе на Ялтинский международный экономический форум, форумы ассоциации "Друзей Крыма" и "Крым в современном международном контексте", - добавил постпред.

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, которые также применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.