{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Онищенко заявил, что маски на улице в сезон простуд полезно носить не только заболевшим

Бывший главный санитарный врач России рассказал, что последние 40 лет мечтал о дне, когда россияне возьмут за правило носить маску в общественных местах в сезонный подъем заболеваемости гриппом
Геннадий Онищенко Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Геннадий Онищенко
© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россияне должны соблюдать масочный режим не только в транспорте или в магазине, но и на улице из-за невозможности постоянно сохранять там социальную дистанцию с окружающими, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик Российской академии наук, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он также указал на ошибочность мнения, что для здоровых людей в ношении маски нет смысла.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В повседневном понимании улицы обязательно ношение этих масок должно быть", - сказал Онищенко. Он пояснил, что постоянно сохранять дистанцию с прохожими при всем желании невозможно - например, вблизи станции метрополитена и в оживленном подземном переходе. "Или вы стоите на остановке автобуса, там три-пять человек. Допустим, дождь, они забились под этот навес - там есть возможность соблюсти социальную дистанцию? Конечно же, нет", - привел пример политик и назвал "экзотикой" отсутствие в светлое время суток прохожих на улицах крупных городов, в частности, Москвы.

Онищенко также подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, носить маску полезно всем, а не только выявленным носителям коронавируса.

"Была такая теория: что маска должна задерживать вирус, а вирус через плетение ткани проникает, там большие слишком звенья. Но дело не в том, что каждый вирус задерживается, а в том, что при воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен. А маски, и тканые, и матерчатые, и марлевые, как раз эти капельки задерживают, вот в чем смысл", - разъяснил он.

Бывший глава Роспотребнадзора также рассказал, что последние 40 лет мечтал о дне, когда россияне возьмут за правило носить защитную маску в общественных местах в сезонный подъем заболеваемости гриппом. "Для меня это просто большое человеческое счастье, когда я вижу в Москве людей, идущих в масках, просто бальзам на сердце. Потому что это было моей мечтой последние лет 40. Я все мечтал, когда же наши люди возьмут за правило и будут считать это нормой поведения, а не какой-то там экзотикой", - поделился с ТАСС Онищенко.

Он выразил надежду на то, что опыт соблюдения мер безопасности в период пандемии поможет снять этот психологический барьер, и в сознании россиян укрепится, что "выйти на улицу в маске - это не позор, не какое-то там выделиться не в лучшую сторону, а просто норма культуры и поведения человека в сезонный подъем заболеваемости".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что россияне должны носить маски на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте.

 

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Число незаконных мусорных свалок в Сахалинской области увеличилось почти до 500
Выявлено несколько десятков организаций, которые понесут административную ответственность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС