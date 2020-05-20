Онищенко заявил, что маски на улице в сезон простуд полезно носить не только заболевшим

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россияне должны соблюдать масочный режим не только в транспорте или в магазине, но и на улице из-за невозможности постоянно сохранять там социальную дистанцию с окружающими, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик Российской академии наук, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он также указал на ошибочность мнения, что для здоровых людей в ношении маски нет смысла.

"В повседневном понимании улицы обязательно ношение этих масок должно быть", - сказал Онищенко. Он пояснил, что постоянно сохранять дистанцию с прохожими при всем желании невозможно - например, вблизи станции метрополитена и в оживленном подземном переходе. "Или вы стоите на остановке автобуса, там три-пять человек. Допустим, дождь, они забились под этот навес - там есть возможность соблюсти социальную дистанцию? Конечно же, нет", - привел пример политик и назвал "экзотикой" отсутствие в светлое время суток прохожих на улицах крупных городов, в частности, Москвы.

Онищенко также подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, носить маску полезно всем, а не только выявленным носителям коронавируса.

"Была такая теория: что маска должна задерживать вирус, а вирус через плетение ткани проникает, там большие слишком звенья. Но дело не в том, что каждый вирус задерживается, а в том, что при воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен. А маски, и тканые, и матерчатые, и марлевые, как раз эти капельки задерживают, вот в чем смысл", - разъяснил он.

Бывший глава Роспотребнадзора также рассказал, что последние 40 лет мечтал о дне, когда россияне возьмут за правило носить защитную маску в общественных местах в сезонный подъем заболеваемости гриппом. "Для меня это просто большое человеческое счастье, когда я вижу в Москве людей, идущих в масках, просто бальзам на сердце. Потому что это было моей мечтой последние лет 40. Я все мечтал, когда же наши люди возьмут за правило и будут считать это нормой поведения, а не какой-то там экзотикой", - поделился с ТАСС Онищенко.

Он выразил надежду на то, что опыт соблюдения мер безопасности в период пандемии поможет снять этот психологический барьер, и в сознании россиян укрепится, что "выйти на улицу в маске - это не позор, не какое-то там выделиться не в лучшую сторону, а просто норма культуры и поведения человека в сезонный подъем заболеваемости".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что россияне должны носить маски на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте.