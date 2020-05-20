Татарстан предложит кабмину РФ выделить субсидии на турпоездки для поддержки отрасли

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана предложат правительству РФ рассмотреть вопрос субсидирования туристических поездок и снижения налоговой нагрузки для поддержки туристической отрасли. Соответствующее предложение будет направлено для включения в план поэтапного выхода российской туристической отрасли из карантинных мер в связи с пандемией коронавируса, сообщил ТАСС руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Первое - это субсидирование туристических поездок, второе - это рассмотреть возможность снижения федеральных налогов в отрасли туризма. Это два основных направления, по которым наши предложения мы будем направлять. Стимулирование спроса поездок и облегчение налоговой нагрузки на предприятия туризма", - сказал Сергей Иванов, отвечая на вопрос ТАСС о том, какие предложения регион направит для включения в федеральный план.

Иванов уточнил, что речь идет о субсидировании организованных туристических поездок.

"Нас в первую очередь сейчас интересуют максимально дешевые межрегиональные переезды, чтобы человек из любого конца страны смог долететь на самолете или доехать на поезде максимально дешево. Второе - чтобы стимулировались организованные туристические поездки, и третье - чтобы у предприятий туротрасли появились дополнительные свободные деньги. Если им будут снижены налоги, у них появятся деньги, чтобы как-то дальше развиваться, компенсировать убытки", - добавил он.

Как сообщалось, подготовленные Ростуризмом, бизнесом и экспертами предложения будут направлены в Минэкономразвития для дальнейшего обсуждения и включения в национальный план восстановления экономики, который президент России Владимир Путин поручил подготовить правительству РФ до 1 июня.

По данным регионального оперштаба, в республике выявлено 2 400 случаев COVID-19, 1 301 человек выздоровел, восемь пациентов умерли. С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.