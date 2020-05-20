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В Якутии на реке Колыма образовался ледовый затор

Ледоход двигается по территории Среднеколымского района

ЯКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Ледовый затор образовался на реке Колыма, на данный момент ледоход двигается по территории Среднеколымского района Якутии, сообщил на брифинге в среду глава региона Айсен Николаев.

"Сейчас основное внимание у нас [направлено] на Колыму. Ледоход подходит к Среднеколымску. Традиционно в районе [местности в Среднеколымском районе] Лобуя затор образовался, вместе с тем соответствующее количество взрывчатых веществ уже завезено туда. Мы надеемся, что в случае необходимости будут подрывы произведены вовремя, и угрозы для Среднеколымска серьезной не будет", - сказал Николаев.

По информации оперативного штаба Якутии, нижняя кромка ледохода находится ниже города Среднеколымск, уровень воды там составляет 1 013 см (плюс 72 см за четыре часа) при критической отметке 1 200 см, наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка ледохода - в 100 км выше Среднеколымска. Ниже по течению до 180 км по реке наблюдаются подвижки и разводья.

По информации главного управления МЧС по региону, реки Амга и Алдан вышли в устье. Основное внимание ведомства сосредоточено на складывающейся обстановке в бассейне реки Колыма. Для обеспечения безопасности населения при прохождении ледохода на территории Якутии задействованы силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

По данным якутских синоптиков, средняя температура в Среднеколымске составляет 1 градус выше нуля. В ближайшие дни днем в центральной части республики ожидаются небольшие кратковременные дожди, на северо-востоке - местами небольшой мокрый снег, ветер порывистый до 9-14 м/с. Температура воздуха в среднем ожидается ночью от 4 до 9 градусов выше нуля, днем - от 19 до 24 градусов выше нуля.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.

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