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Пандемия коронавируса нового типа

Властям Амурской области предстоит найти место для обсервации почти 6 тыс. вахтовиков

В регионе с привлечением рабочей силы вахтовым методом осуществляют деятельность 193 организации

ТАСС, 20 мая. Власти Амурской области рассматривают варианты размещения на обязательную обсервацию 5 898 вахтовых рабочих, которые прибудут в регион в мае-июне, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Прогнозная численность сотрудников, прибывающих из других регионов на выполнение работ вахтовым методом, в мае-июне 2020 года составит 5 898 человек. В основной массе это специалисты, занятые на строительстве Амурского ГПЗ, на работе в РЖД, на крупных золотодобывающих предприятиях. Оперативным штабом рассматриваются места для размещения вахтовых рабочих на обсервацию. Это 1 136 мест в санаториях и базах отдыха, 1 145 мест в гостиницах региона", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, работа по поиску новых мест для обсервации продолжается. В настоящее время на территории Амурской области с привлечением рабочей силы вахтовым методом осуществляют деятельность 193 организации, общая численность составляет более 40 тыс. работников.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, использующих вахтовый метод работы, на региональном уровне всем прибывающим меряют температуру в аэропорту, тестируют на коронавирус в пункте вылета и через 10 дней после прибытия в регион, а также помещают работников на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение.

Массовые заражение коронавирусом вахтовых рабочих выявляются в различных регионах России. В связи с этим власти субъектов вводят дополнительные меры по предупреждению таких случаев, проводят дополнительное тестирование на вирус среди вахтовых рабочих.

С начала пандемии коронавирусом, по данным ВОЗ, в мире заразились более 4,62 млн человек, свыше 311 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 299 941 случай заражения, выздоровели 76 130 человек, умерли 2 837. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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