Онищенко раскритиковал употребление определения "плато" в отношении пандемии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Тенденция к снижению интенсивности распространения коронавирусной инфекции наблюдается в России, называть это "плато" неправильно, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"У нас был подъем заболеваемости, пик заболеваемости и наметившаяся тенденция к снижению. Не "плато", как (говорят) люди, которые нахватались всякой ереси. А тенденция к снижению интенсивности распространения коронавирусной инфекции наметилась", - сказал он ТАСС.

Это не означает, что россиянам уже можно расслабиться, подчеркнул Онищенко. "Я это говорю для того, чтобы мы все-таки соблюдали (меры безопасности), радовались этому и понимали, что только мы, больше никто за нас ничего не сделает", - добавил он и призвал ведомства действовать согласованно в информировании населения о пандемии и мерах защиты от заражения.

Следующий коронавирус

Следующий вид коронавируса может передаться человеку в ближайшие 10 лет, не исключает Геннадий Онищенко.

"Непохоже, чтобы коронавирус каждый год нам давал новую популяцию", - заявил он ТАСС. Предыдущие вспышки коронавирусных инфекций произошли в 2002 году (SARS, тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония) и в 2012 году (MERS, ближневосточный респираторный синдром).

"После 2002 года прошло 10 лет, после 2012 года, будем считать, восемь лет, вот примерная цикличность. Может, и раньше (чем через 8-10 лет новый вид коронавируса) придет", - допустил он.

Академик выразил надежду на то, что итогом текущей пандемии станет формирование достаточного популяционного иммунитета, который предотвратит дальнейшее широкое распространение конкретно этого коронавируса.

"Могут быть единичные случаи: вот то, что в Китае происходит, они сейчас в ряде провинций некоторые меры снова вернули <...> Вирус будет циркулировать, но он не будет таким агрессивным, потому что те, кто приобрел иммунитет, - у них будет он существовать", - прогнозирует Онищенко.

По его словам, в каждый осенний подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями циркулирует до 200 разных вирусов с воздушно-капельным механизмом передачи. "Поэтому будет (коронавирус, вызывающий COVID-19) одним из них", - заключил Онищенко.