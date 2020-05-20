Опрос: большинство российских туристов после открытия границ предпочтет отдых за рубежом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Большинство российских туристов (88%) после стабилизации эпидемиологической ситуации и открытия границ предпочтет отдыху в России путешествия за рубежом. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Исследование в форме онлайн-опроса проводилось в апреле-мае 2020 года, выборка составила 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, совершавших заграничные туристические поездки за последние два года.

Большинство опрошенных (88%) ответили, что предпочтут отдых за границей, причем 44% респондентов поехали бы в страны Европы, 23% - в Азию. Отдыхать в России, несмотря на открытие границ, готовы 12% респондентов.

"Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе туристы планируют провести свой летний отдых в России, в долгосрочной они не готовы отказываться от зарубежных путешествий в пользу российского отдыха. Если сейчас 42% туристов задумываются о летнем отпуске внутри страны, то после окончания пандемии и открытия границ их доля сокращается до 12%", - прокомментировала руководитель направления исследований "Туризм и транспорт" НАФИ Ирина Иванкова.

Отмечается, что чем старше туристы, тем больше они готовы после нормализации эпидемиологической ситуации отправиться в путешествие по России. Так, приоритетным направлением для поездок Россию назвали 17% опрошенных старше 55 лет. А среди путешественников в возрасте от 18 до 34 лет за поездки по России высказались лишь 7%.

Большинство путешественников (74%) также ожидает, что после окончания пандемии вырастут цены на авиабилеты, 62% опрошенных прогнозирует рост цен на железнодорожные билеты. Кроме того, респонденты ожидают роста стоимости проживания в отелях. Причем рост цен на отели в России произойдет по мнению 72% опрошенных, а за рубежом - 56% респондентов.