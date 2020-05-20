{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: большинство российских туристов после открытия границ предпочтет отдых за рубежом

В долгосрочной перспективе они не готовы отказываться от зарубежных путешествий в пользу поездок внутри страны, отмечается в исследовании аналитического центра НАФИ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Большинство российских туристов (88%) после стабилизации эпидемиологической ситуации и открытия границ предпочтет отдыху в России путешествия за рубежом. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Исследование в форме онлайн-опроса проводилось в апреле-мае 2020 года, выборка составила 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, совершавших заграничные туристические поездки за последние два года.

Большинство опрошенных (88%) ответили, что предпочтут отдых за границей, причем 44% респондентов поехали бы в страны Европы, 23% - в Азию. Отдыхать в России, несмотря на открытие границ, готовы 12% респондентов.

"Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе туристы планируют провести свой летний отдых в России, в долгосрочной они не готовы отказываться от зарубежных путешествий в пользу российского отдыха. Если сейчас 42% туристов задумываются о летнем отпуске внутри страны, то после окончания пандемии и открытия границ их доля сокращается до 12%", - прокомментировала руководитель направления исследований "Туризм и транспорт" НАФИ Ирина Иванкова.

Отмечается, что чем старше туристы, тем больше они готовы после нормализации эпидемиологической ситуации отправиться в путешествие по России. Так, приоритетным направлением для поездок Россию назвали 17% опрошенных старше 55 лет. А среди путешественников в возрасте от 18 до 34 лет за поездки по России высказались лишь 7%.

Большинство путешественников (74%) также ожидает, что после окончания пандемии вырастут цены на авиабилеты, 62% опрошенных прогнозирует рост цен на железнодорожные билеты. Кроме того, респонденты ожидают роста стоимости проживания в отелях. Причем рост цен на отели в России произойдет по мнению 72% опрошенных, а за рубежом - 56% респондентов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число незаконных мусорных свалок в Сахалинской области увеличилось почти до 500
Выявлено несколько десятков организаций, которые понесут административную ответственность
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС