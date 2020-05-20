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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве более 540 человек сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом

Переливание иммунной плазмы провели 340 пациентам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 540 жителей Москвы стали донорами плазмы для лечения пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19 в Москве стали уже более 540 человек... На данный момент 340 пациентам уже проведено переливание иммунной плазмы. В первую очередь это касается больных, находящихся в критическом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты клинического комитета столичного департамента здравоохранения считают переливание плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию одним из потенциально эффективных методов лечения заболевания. Для москвичей, которые переболели коронавирусом и желают стать донорами плазмы, работает специальная горячая линия, ее номер +7 (495) 870-45-16. Сотрудники кол-центра отмечают, что в городе растет число желающих сдать плазму: около 1,5 тыс. человек хотят стать донорами, из них более 600 уже записались на сдачу.

В сообщении уточняется, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Согласно постановлению мэра столицы Сергея Собянина, доноры получают стимулирующую выплату в размере 5 тыс. рублей за 600 миллилитров плазмы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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