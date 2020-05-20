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Семья в Приамурье заразилась бешенством после укусов лисы, которую они приютили

Члены семьи проходят необходимое лечение, под наблюдением находятся также домашние животные

ТАСС, 20 мая. Врачи в Амурской области выявили вирус бешенства у семьи из села Раздольное, люди заразились после укусов лисы. Дикое животное они приютили у себя дома, сообщила в среду пресс-служба Управления ветеринарии Амурской области.

"Двухмесячного малыша [лисенка] за пределами населенного пункта подобрал глава семьи и принес домой, поскольку думал, что животному требуется помощь. Некоторое время лисенок весело играл с котенком и щенком, а также охотно общался с людьми. А затем начал сильно кусаться. У лисенка проявились симптомы бешенства. К сожалению, лабораторные исследования подтвердили диагноз", - говорится в сообщении.

После укусов лисы членам семьи потребовалась помощь медиков, в настоящее время они проходят необходимое лечение. Под наблюдением находятся и домашние животные, контактировавшие с лисой, которая считается основным переносчиком бешенства в Приамурье. По данным регионального Минздрава, укусы получили три члена семьи, включая ребенка. Они получают необходимую помощь, проходят длительную антирабическую вакцинацию.

"Уже тот факт, что дикое животное не испугалось человека, дало себя поймать, а потом охотно шло в руки, должен был вызвать подозрения. Внезапная "общительность" и отсутствие страха перед человеком наряду с другими проявлениями неадекватности поведения - одни из первых симптомов бешенства", - приводится в сообщении комментарий начальника управления ветеринарии области Сергея Самохвалова.

В последний раз вирус бешенства в регионе был зафиксирован в ноябре 2019 года у коров в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе. До этого опасное заболевание было обнаружено в Амурской области в ноябре 2018 года у домашней коровы в Михайловском районе. Затем лабораторно подтвердили еще 14 случаев, был объявлен карантин, снятый в феврале 2019 года.

Бешенство - опасное смертельное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий воспаление головного мозга как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным.

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