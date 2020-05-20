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Пандемия коронавируса нового типа

Хирургический корпус республиканской больницы в Бурятии закрыли на карантин

Тест на COVID-19 показал положительный результат у шестерых сотрудников медучреждения

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Хирургический корпус Республиканской клинической больницы (РКБ) в Улан-Удэ закрыт на двухнедельный карантин из-за заражения медработников коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

"В связи с регистрацией положительных результатов на COVID-19 у шестерых сотрудников хирургического корпуса РКБ им. Н. А. Семашко организованы противоэпидемические мероприятия", - сказали в ведомстве.

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В пресс-службе медучреждения уточнили, что карантин в хирургическом корпусе введен с 19 мая на 14 дней. "В связи с этим приостановлены плановые госпитализации, кроме онкоурологии и эндокринологии", - отметили в больнице.

Сейчас специалисты устанавливают круг контактных лиц. Персонал переведен в режим изоляции, организованы лабораторное обследование и меднаблюдения за контактным персоналом и пациентами.

Всего в Бурятии, по последним данным, зарегистрировано 1 042 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них ранее завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, умерли шестеро. В настоящее время лечение в стационарах проходят 437 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате, находятся 179 пациентов.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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