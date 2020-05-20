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Опрос показал, что педагоги вузов скептически настроены к дистанционному образованию

Преподаватели психологически не принимают столь резкий разрыв с традиционным очным обучением, отмечается в исследовании Минобрнауки, проведенном совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Преподаватели вузов скептически относятся к переходу на дистанционные форматы обучения в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования Минобрнауки РФ, проведенного совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС среди 33 987 преподавателей, что составляет около 15% всей генеральной совокупности профессорско-преподавательского состава.

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"Результаты исследования показали, что преподаватели организационно готовы к переходу на дистанционные форматы обучения, однако психологически не принимают столь резкий разрыв с традиционным очным обучением. Скептический настрой к происходящему обусловлен как особенностями преподаваемых дисциплин (технические и экспериментальные), так и консервативными взглядами на природу обучения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобрнауки.

По данным опроса, 34% преподавателей считают, что у них дома нет места для комфортного ведения занятий, 66% указали, что им не нравится работать дома. Кроме того, 85,7% сообщили, что у педагогов стало меньше свободного времени, в связи с чем возникло представление о росте рабочей нагрузки. 87,8% также отметили, что свои занятия лучше проводить в очном формате.

"Таким образом, текущий радикальный переход на дистанционное образование вызывает неприятие (или недовольство) преподавателей, которое в большей степени связано не с уровнем квалификации, а разрушением привычного уклада жизни и необходимостью иначе рассматривать свое рабочее место, искать индивидуальные подходы к обучению", - отмечается в исследовании.

Основными угрозами, связанными с невозможностью либерализации образования и перехода на дистанционный формат, педагоги назвали спад мотивации студентов к обучению, нехватку навыков и умений у учащихся, эмоциональные срывы, рост нагрузки на преподавателей, обезличенность, отсутствие индивидуального подхода, невозможность контролировать уровень знаний и формализацию процессов образования.

Минобрнауки ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

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