В Роскачестве проверили женские джинсы семи популярных торговых марок

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Все проверенные Роскачеством женские джинсы являются нетоксичными и соответствуют нормам безопасности, говорится в сообщении организации. Проверку Роскачества прошли джинсы семи популярных торговых марок: "Твоё" (Бангладеш), Baon (Китай), Gloria Jeans (Россия), Zara (Турция/Бангладеш и Пакистан), H&M (Бангладеш), Levis (Польша), Love Republic (Китай).

"Согласно результатам исследования, все джинсы были признаны нетоксичными. По гигроскопичности (важнейший гигиенический показатель, определяющий способность материала поглощать и отдавать влагу) все джинсы соответствуют нормам технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", что ожидаемо, учитывая впитывающие свойства основных волокон - хлопка", - отмечается в сообщении.

В результате исследования выяснилось, что в маркировке H&M и Baon прописан недостоверный состав изделия и указано большее содержание хлопка в продукции и меньшее содержание эластана и полиэстера, чем есть на самом деле. Говоря о требованиях по воздухопроницаемости, эксперты отметили, что только джинсы "Твоё" соответствуют показателям одежды из классических джинсовых тканей, при этом в продукции остальных торговых марок этот показатель ниже установленных требований техрегламента Таможенного Союза "О безопасности продукции легкой промышленности".

Эксперты проверили продукцию на устойчивость окраски после стирки и на устойчивость к воздействию дистиллированной воды, которая важна, например, при попадании под дождь. Из семи торговых марок требованиям опережающего стандарта по этому показателю соответствует продукция "Твоё", H&M, Levis, Love Republic.

Усадка джинсов

Чтобы проверить, изменится ли размер джинсов после стирки, эксперты Роскачества измерили длину и ширину каждого изделия, а затем постирали их в соответствии с теми режимами, которые были рекомендованы на этикетках товаров. После этого в лаборатории еще раз измерили джинсы по длине и по ширине джинсовой ткани. По результатам исследования продукция торговых марок "Твоё", Baon, H&M, Zara, Levis, Love Republic соответствует как требованиям законодательства, так и опережающим требованиям российского стандарта качества, сообщили в организации.

В Роскачестве также отметили о том, что проверку джинсов на стойкость к истиранию успешно прошли джинсы "Твоё", Baon, Gloria Jeans, H&M, Levis и Love Republic. Они выдержали от 3 869 до 9 150 циклов вращения головки прибора, выдерживаемых тканью до образования дыры. Помимо теста на износостойкость шесть изделий прошли проверку на прочность: джинсы растягивали до разрыва, то есть определялась разрывная нагрузка. Это испытание успешно прошли "Твоё", Baon, Gloria Jeans, H&M, Zara, Levis.