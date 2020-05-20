Военный суд приобрел отдельный "аквариум" для фигуранта дела Гагиева из-за туберкулеза

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд купил дополнительную застекленную камеру ("аквариум") для одного из двенадцати участников банды Аслана Гагиева, на счету которых более 60 убийств. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, необходимая мера безопасности была принята, так как у одного из подсудимых диагностирован туберкулез.

"Суд специально закупил "аквариум" для подсудимого, у которого открытая формой туберкулеза, так как остальные фигуранты отказывались с ним находиться в одной застекленной камере во время процесса по понятным причинам", - сказала представитель суда. Она не уточнила, у кого из подсудимых было выявлено опасное инфекционное заболевание.

По данным потерпевшей стороны, речь идет о подсудимом Инале Засееве.

Военный суд 6 марта прошлого года в закрытом режиме приступил к слушанию по существу уголовного дела в отношении 12 участников банды Аслана Гагиева. Все подсудимые заявили отказ от суда с участием коллегии присяжных заседателей. Участники банды были доставлены в Москву из Северной Осетии, такое решение принял Верховный суд РФ в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства.

По версии следствия, Гагиев создал преступную организацию не позднее 2004 года, она насчитывала более 50 участников. Следователи полагают, что на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участники банды убили порядка 60 человек, среди которых сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены.

В июне 2018 года Гагиева экстрадировали из Австрии и арестовали, вину он не признал. Сейчас он знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела, ему осталось ознакомиться еще с 60 томами. 24 участника банды уже получили длительные сроки лишения свободы, семь членов преступного сообщества убиты в результате внутренних конфликтов в 2010-2014 годах в связи с неподчинением его руководителю, еще семь фигурантов находятся в международном розыске, следствие в их отношении продолжается.

Суть обвинений

Гагиеву инкриминируется организация трех банд, которые входили в состав преступного сообщества и действовали на территории Москвы, Подмосковья и Северной Осетии. Каждая банда действовала преимущественно в одном регионе, но в отдельных случаях по указанию главаря их участники могли совершать преступления и за пределами этих регионов.

По данным СК, среди наиболее резонансных преступлений, к которым причастны члены банды Гагиева: в 2004 году - убийство владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника в Москве; в 2008 году - убийство мэра Владикавказа Виталия Караева, убийство вице-премьера Северной Осетии- Алании Казбека Пагиева и его водителя, в 2012 году - убийство следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александра Леонова в Москве; в 2013 году - убийство заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. Все убийства носили заказной характер. Всего на счету банды более 60 убийств, среди жертв - сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены.