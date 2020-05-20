В Генконсульстве РФ сообщили, что около 70 оставшихся в Гонконге россиян получают помощь

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 мая. /ТАСС/. Около 70 россиян, которые с марта не могут выехать из Гонконга, получают необходимую помощь, был организован сбор средств. Об этом сообщило в среду генеральное консульство РФ в этом специальном административном районе Китая на своей странице в Facebook.

"С марта из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и введенных многими странами ограничений около 70 наших соотечественников вынуждены оставаться в Гонконге", - отметили в дипмиссии. Среди них: туристы, не успевшие вернуться домой до приостановки авиасообщения, люди, находившиеся в командировке, студенты, а также граждане, следовавшие транзитом, но попавшие под миграционные ограничения других стран.

Многие из соотечественников получают централизованную финансовую поддержку через портал "Госуслуги", что позволяет им обеспечивать свое пребывание в Гонконге до организации вывозного авиарейса. "К сожалению, есть и те, кто в силу различных причин не подпадает под требования данной программы (в основном, из-за отсутствия обратных билетов в Россию) и, находясь продолжительное время вдали от дома, остался без средств к существованию", - отмечается в сообщении.

Генконсульство совместно с православным Приходом во имя святых апостолов Петра и Павла организовало сбор средств для помощи нуждающимся соотечественникам. "На данный момент усилиями российских граждан, проживающих в Гонконге, российских компаний и сотрудников генконсульства удалось собрать 27 600 гонконгских долларов ($3 560). Из них 17 230 гонконгских долларов уже потрачены на оплату проживания и питания наиболее нуждающихся соотечественников (в общей сложности помощь получили 11 человек)", - уточняется в сообщении.

Генконсульство выразило благодарность Русскому клубу в Гонконге за ощутимую поддержку наших сограждан и предоставление им продуктов питания, Центру русского языка. Сбор средств проводится на сайте Прихода во имя святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщал ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов, в настоящее время прорабатывается возможность организации вывозного рейса для возвращения группы соотечественников из Гонконга, с которым сейчас отсутствует прямое авиасообщение. "В Гонконге проблема в том, что он, во-первых, отрезан от всего и заблокирован довольно жестко. Во-вторых, там жизнь дорогая. Там дорого просто прожить, обеспечить себя питанием и так далее", - констатировал дипломат.