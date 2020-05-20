Владимир Мау переназначен ректором РАНХиГС сроком на пять лет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Владимира Мау ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации сроком на пять лет. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Назначить Мау Владимира Александровича ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" сроком на пять лет", - говорится в документе.

Другим распоряжением глава кабмина продлил полномочия ректора Финансового университета при правительстве РФ Мухадина Эскиндарова на срок до 14 ноября 2021 года.

Мау с 2002 по 2010 год являлся ректором Академии народного хозяйства при правительстве РФ (АНХ), 23 сентября 2010 года был назначен ректором РАНХиГС, образованном на базе АНХ и Российской академии государственной службы при президенте РФ. Переназначен на эту должность 31 декабря 2015 г.

Эскиндаров занимает должность ректора Финансового университета при правительстве РФ с 2006 года.