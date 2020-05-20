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Власти Забайкалья помогли строительной компании заменить мигрантов местными кадрами

Обучение для работы в строительной фирме отобранные жители Забайкалья пройдут бесплатно в Читинском техникуме отраслевых технологий и бизнеса
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© Артем Геодакян/ТАСC

ЧИТА, 20 мая. /ТАСС/. Забайкальский краевой центр занятости населения помог строительной компании "Энергожилстрой" подобрать для работы местных жителей вместо иностранных рабочих, которые не могут приехать в регион из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном портале региона.

С кадровым дефицитом стройфирмы Забайкальского края столкнулись в середине апреля, когда Китай закрыл все пункты пропуска на границе с Россией. В качестве альтернативы мигрантам губернатор Александр Осипов предложил использовать местную рабочую силу.

"Для компании "Энергожилстрой" наши специалисты подобрали свыше 400 анкет безработных, имеющих опыт работы в строительной сфере. Более ста человек приглашены в компанию на собеседование, в том числе из районов края. Многие из них получили предложение на профессиональное обучение и дальнейшее трудоустройство в строительную организацию", - приводятся в сообщении слова министра труда и социальной защиты населения региона Инны Щегловой.

Обучение для работы в строительной фирме отобранные жители Забайкалья пройдут бесплатно в Читинском техникуме отраслевых технологий и бизнеса.

По данным пресс-службы краевого правительства, на начало мая застройщикам требовалось около 3 тыс. человек разной специальности.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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