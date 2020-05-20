Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск о блокировке YouTube в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд 5 июня рассмотрит иск российской компании "Онтаргет" о блокировке в России видеосервиса YouTube за нарушение авторских прав. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Мосгорсуде зарегистрирован иск компании "Онтаргет" к Google с требованием полной блокировки на территории России сервиса YouTube", - сказала собеседница агентства, уточнив, что рассмотрение иска начнется 5 июня.

Согласно информации газеты "Коммерсантъ", "Онтаргет" требует в суде защиты исключительных авторских прав в связи с тем, что несколько каналов на YouTube с целью обмана работодателей предлагают соискателям прохождение разработанных компанией тестов для персонала.

В 2018 году Мосгорсуд удовлетворил иск "Онтаргет" к YouTube о блокировке нарушающих авторские права публикаций. ТАСС пока не располагает комментариями сторон по иску.