Путин поздравил с 85-летним юбилеем коллектив Центральной музыкальной школы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил преподавательский состав, учащихся и выпускников Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с 85-летием создания образовательного учреждения. Текст поздравления опубликован в среду на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться богатой историей прославленной ЦМШ, многими поколениями выпускников, которые добились впечатляющих профессиональных успехов, внесли значимый вклад в развитие отечественной культуры", - говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил большой подвижнический труд педагогов и наставников, сумевших привить воспитанникам искреннюю любовь к избранному делу. Глава государства выразил уверенность, что коллектив школы будет продолжать традиции предшественников, и укреплять ее авторитет и престиж.

В мае 1935 года приказом Наркома по просвещению Андрея Бубнова на базе детского отделения была создана Центральная музыкальная школа Московской консерватории, в которую вошла и особая детская группа для одаренных детей. ЦМШ был предоставлен небольшой двухэтажный особняк в Среднем Кисловском переулке, находившийся в непосредственном соседстве с Большим залом консерватории. Ираида Васильевна Васильева-Шерешевская, ранее возглавлявшая детское отделение консерватории, стала первым директором ЦМШ.