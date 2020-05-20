Медсестра тульской больницы получила взыскание из-за купальника под защитным костюмом

ТАСС, 20 мая. Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале, получила дисциплинарное взыскание по поводу несоблюдения требований к спецодежде, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона. Накануне в соцсетях получила распространение фотография медработника больницы, одетой в купальник и прозрачный защитный костюм.

"С персоналом медучреждения проведена разъяснительная беседа, сотрудники уведомлены о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду. К нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания", - сказали в министерстве. Кроме того, после инцидента усилят контроль за работой сотрудников, которые отвечают за порядок использования специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

По словам самой медсестры, в защитном костюме ей было жарко, однако она не предвидела, что он довольно прозрачный.

По состоянию на 20 мая в Тульской области выявили 2 637 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 842 человек выздоровели, 19 пациентов умерли.