Прокуроры добились доначисления медикам Курской области более 8 млн рублей

ТАСС, 20 мая. Прокуратура добилась выплаты доплат медикам в Курской области, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, на сумму более 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе проверки прокуроры выяснили, что в больницах отсутствовали локальные акты, устанавливающие порядок получения медработниками стимулирующих выплат в мае 2020 года. За апрель выплаты работникам больницы были существенно занижены. По результатам проверки внесены представления.

"После вмешательства прокуратуры произведены доначисления на общую сумму более 8 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.