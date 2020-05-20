Пункт временного размещения развернули для людей, эвакуированных из дома в Энгельсе

ТАСС, 20 мая. Пункт временного размещения на базе школы развернули для людей, эвакуированных из жилого дома в Энгельсе, где произошло обрушение лестничных маршей. Об этом журналистам сообщил в среду замначальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк.

"Развернут пункт временного размещения в 15-й школе города Энгельса, где людям обеспечено горячее питание", - сказал он, отметив, что жильцы дома также будут размещены у родственников.

Костюк добавил, что всего в доме проживал 81 человек. В администрации города работает комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая примет решение по проведению восстановительных работ. Как отметил Костюк, дом будет обследован на устойчивость, на предмет возможности дальнейшего проживания в нем людей.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 39 человек и 13 единиц техники, от МЧС - 24 человека и семь единиц техники.

В среду утром в жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, пострадала женщина, эвакуированы 23 человека. Дальнейшей угрозы обрушения доме, по данным ГУ МЧС региона, нет. Кирпичный дом построен в 1959 году, в нем располагаются 32 квартиры. Он был признан аварийным в конце 2018 года. Следователи начали проверку в связи с инцидентом.