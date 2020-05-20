Матвиенко отметила дисциплину сенаторов, пришедших на заседание в масках и перчатках

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила за дисциплинированность сенаторов, которые пришли на пленарное заседание в среду в масках и перчатках.

"Понятно, у меня единственной есть такое исключение [быть без маски и перчаток], потому что мне вести все заседание. А вас благодарю, что вы проявляете такую дисциплину", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание.

Практически все сенаторы, как в президиуме, так и в зале, присутствуют на заседании в среду в масках и перчатках.

Матвиенко добавила, что накануне прошла тестирование на наличие коронавирусной инфекции, которое показало отрицательный результат. Другие сенаторы, по ее словам, тоже сдали тесты.