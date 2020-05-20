Военные ЗВО нашли в Ленинградской области штурмовик Ил-2 времен войны и останки экипажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Военнослужащие из поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) нашли в районе населенного пункта Никольское в Ленинградской области место крушения советского штурмовика Ил-2, разбившегося во время Великой Отечественной войны, а также останки членов экипажа, сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе поисковых работ военнослужащими найдены орден Красной Звезды и медаль "За отвагу", предметы вооружения, элементы фюзеляжа, в том числе обладающие серийными номерами. Оперативная работа военнослужащих батальона позволила установить, что штурмовик входил в боевой состав 943-го штурмового авиационного полка", - говорится в сообщении.

Поисковики установили, что штурмовик был сбит из зенитного орудия 22 марта 1943 года, когда в данном районе шли бои. Также удалось установить, что самолетом управляли младший лейтенант Владимир Усков и стрелок-радист Александр Беляков.

Сейчас военные ищут родственников погибших воинов. Их останки планируется захоронить с воинскими почестями.

Ил-2 является самым массовым самолетов в истории боевой авиации. Он применялся в Советской армии с 1941 года и участвовал во всех эпизодах Великой Отечественной войны.