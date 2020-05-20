{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации

При этом, как отметила представитель организации Мелита Вуйнович, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Похоже, что страна находится в фазе стабилизации", - указала она.

При этом Вуйнович подчеркнула, что, хотя темпы распространения инфекции замедлились, необходимо добиваться дальнейшего сокращения новых случаев заражения. "Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений), тщательной гигиены рук, выявления случаев, их тестирования, лечения и изоляции", - отметила она.

По ее словам, отслеживание всех контактов заразившихся и соблюдение карантина критически важны для сохранения положительной тенденции и контроля над эпидемией. "Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути", - заключила представитель ВОЗ.

Подсчеты РФ

Россия использует методологию ВОЗ в подсчете статистики по коронавирусу, заявила Вуйнович.

"Россия использует методологию МКБ-10 и руководящие принципы ВОЗ. 16 апреля 2020 года. ВОЗ опубликовала новые методические рекомендации по удостоверению и кодированию COVID-19 в качестве причины смерти, которые были переведены на русский язык российским Сотрудничающим центром ВОЗ по системам здравоохранения и общественному здоровью, и которые применяются в Российской Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию других причин смерти на основе МКБ десятого пересмотра", - сказала она.

Вуйнович также добавила, что ВОЗ публикует все официальные данные, полученные от России. "Как и в любой системе статистики (это стандартная хорошая практика), периодически проводятся внутренние пересмотры (не только касающиеся смертности)", - отметила представитель ВОЗ.

При этом она подчеркнула, что ВОЗ не является контролирующим органом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаВуйнович, Мелита
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила также, что 24 тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России к середине мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС