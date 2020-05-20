ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края продлили режим самоизоляции до 8 июня из-за темпа прироста заболеваемости, который последние несколько дней превышает 5%. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

Режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае был введен 2 апреля, изначально он действовал до особого распоряжения, в начале мая его продлили до 25 мая, при этом разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, работу парикмахерских, салонов красоты, непродовольственных магазинов малой площади, ателье, мастерских по ремонту обуви, многофункциональные центры. Однако для граждан старше 65 лет по-прежнему действует режим строгой самоизоляции, они не должны выходить из дома без острой необходимости.

"На заседании оперативного штаба принято решение о продлении режима самоизоляции до 8 июня. Соответствующие изменения в Указ будут внесены 20 мая", - отмечается в сообщении.

Ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности. По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, если сейчас открыть эти объекты, то есть риск новой вспышки коронавируса. "Если сделать это сейчас, то может произойти новая вспышка заболевания и оперштабу придется принимать решения по ужесточению ограничительных мер", - сказал он.

При этом 25 мая региональный оперштаб вернется к рассмотрению вопроса о возможности перехода на второй этап изменения ограничений.

20 мая в Пермском крае зафиксировано 1125 случаев заболевания коронавируса, из них 557 человек выздоровели, 32 умерли, 536 человек проходят лечение.