Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки возросло на 8 764, выписались 9 262 человека, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Так, число выздоровевших за день впервые превысило количество новых случаев.
Число инфицированных в России превысило 300 тысяч и достигло 308 705. Количество вылечившихся составило 85 392, причем рост за сутки примерно в 1,5 раза превысил предыдущий рекорд, поставленный 19 мая, когда штаб заявил о 5 921 выписанном пациенте.
По информации штаба, суточный рост количества новых случаев опустился с 3,2% до рекордно низких 2,9%. Впервые с начала вспышки нового заболевания он оказался ниже 3%.
Так, за сутки выявлены 903 случая в Москве, 504 - в Красноярском крае, 455 - в Санкт-Петербурге, 257 - в Нижегородской области, 139 - в Ростовской области, по 135 в Свердловской и Ярославской областях, 118 - в Калужской и 110 - в Брянской областях. Среди выписанных по выздоровлению: 283 человека - в Московской области, 263 - в Дагестане, по 208 в Санкт-Петербурге и Ингушетии, 179 - в Краснодарском крае и 151 - в Татарстане.
Число пациентов с коронавирусом, продолжающих лечение в данный момент, снизилось в России и Москве впервые с начала вспышки нового заболевания. В России число так называемых активных случаев уменьшилось с 220 974 до 220 341. В Москве снижение оказалось более значительным - с 116 460 по состоянию на вторник до 113 644 в среду.
Число летальных случаев из-за коронавируса в России за минувшие сутки стало самым большим с начала вспышки заболевания - 135. Всего умерли 2 972 человека. Среди умерших 75 человек в Москве, 14 - в Московской области, по четыре в Санкт-Петербурге, Дагестане, Нижегородской области, по трое в Костромской области и Северной Осетии, по два человека выписаны в Калмыкии, Ростовской области, Ямало-Ненецком АО, Алтайском крае и Иркутской области.