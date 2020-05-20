Число заразившихся коронавирусом в России превысило 300 тыс.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в РФ за сутки возросло на 8 764, выписались 9 262 человека, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Так, число выздоровевших за день впервые превысило количество новых случаев.

Число инфицированных в России превысило 300 тысяч и достигло 308 705. Количество вылечившихся составило 85 392, причем рост за сутки примерно в 1,5 раза превысил предыдущий рекорд, поставленный 19 мая, когда штаб заявил о 5 921 выписанном пациенте.

По информации штаба, суточный рост количества новых случаев опустился с 3,2% до рекордно низких 2,9%. Впервые с начала вспышки нового заболевания он оказался ниже 3%.