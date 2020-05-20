В ВОЗ заявили, что эффективность переливания плазмы переболевших коронавирусом изучается

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Эффективность использования плазмы переболевших заболеванием, вызванным коронавирусом, для лечения эпидемии будет установлена в ходе дополнительных исследований. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Ценность использования плазмы при лечении COVID-19 может быть установлена только в рандомизированных клинических исследованиях, - отметила Вуйнович. - Насколько мне известно, в настоящее время публикуются только отчеты наблюдений или информация по небольшим сериям случаев. Необходимы дополнительные исследования".

В этой связи представитель ВОЗ в РФ напомнила о глобальной платформе по исследованиям и разработкам, запущенной генеральным директором организации Тедросом Аданомом Гебрейесусом. "Ожидаем, что все страны, которые применяют новые или особые методы, поделятся своими научными результатами и данными, соответствующими критериям научных и клинических испытаний, для обогащения глобального банка знаний и создания "глобальных продуктов", которые помогут всему миру контролировать пандемию и спасать жизни", - добавила она.

Отсутствие антител при легкой форме

Вопрос отсутствия антител у перенесших коронавирусную инфекцию в легкой форме пока остается без ответа, заявила Мелита Вуйнович.

"Я не располагаю такой информацией, но я думаю, что это хороший вопрос и для российских экспертов", - сказала она, отвечая на вопрос, бывают ли случаи, когда тесты не выявляют антитела к коронавирусу у человека, перенесшего инфекцию в легкой форме.

"Любой диагностический тест имеет два измерения: специфичность и чувствительность, которые вместе идут как баланс (для оценки качества диагностического теста используют эти два статистических показателя). Поскольку ни один из существующих иммунологических тестов не обладает стопроцентной чувствительностью или специфичностью, некоторые результаты могут быть ложноположительными или ложноотрицательными", - пояснила Вуйнович.

Собеседница агентства напомнила, что в апреле ВОЗ внесла в свои списки первые два диагностических теста для экстренного использования во время пандемии нового коронавируса. "Этот шаг должен помочь расширить доступ к качественным и точным тестам по выявлению заболевания. Это также означает, что эти тесты теперь могут поставляться Организацией Объединенных Наций и другими агентствами по закупкам, задействованными в борьбе с COVID-19", - добавила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.