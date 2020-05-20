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Пандемия коронавируса нового типа

Во всех детских садах Хабаровского края откроют дежурные группы

В одной группе будут находиться не более 12 детей. Чтобы определить в нее ребенка, родителям нужно предоставить медицинскую справку от участкового врача и справку об их трудовой деятельности

ХАБАРОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти поселений и городов Хабаровского края откроют дежурные группы во всех детских садах. В каждой группе смогут находиться не более 12 детей, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

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В 110 садах в 15 районах края и в двух городах созданы 296 дежурных групп. Их посещают свыше 3,2 тыс. детей. Как уточнили ТАСС в Министерстве образования и науки Хабаровского края, всего в регионе 369 муниципальных детских садов.

"Дежурные группы откроют во всех детских садах края. Чтобы определить ребенка в дежурную группу, необходимо в детский сад предоставить медсправку от участкового врача и справку о трудовой деятельности родителей. При открытии группы в дошкольных учреждениях необходимо проводить ежедневные утренние фильтры и соблюдать все противоэпидемические мероприятия. Вместимость групп не может превышать 12 человек", - говорится в сообщении.

Дежурные группы также разрешено открывать в частных детских садах.

По данным регионального правительства, в Хабаровском крае зарегистрировано в общей сложности 1 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 52 новых случая. 577 человек выздоровели, девять умерли.

 

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РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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