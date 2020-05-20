В Роспотребнадзоре заявили, что ношение в магазине масок не нарушает прав потребителя

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Требование носить в магазинах маски в регионах России, где был введен и законодательно установлен масочный режим, не может рассматриваться как ущемление или нарушение прав потребителя. В таком случае несоблюдение режима является противоправным деянием, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"Действия хозяйствующих субъектов, осуществляющих разрешенную торговую деятельность, направленные на ненасильственное воспрепятствование в условиях масочного режима гражданам-потребителям в посещении торговых объектов без масок, <...> не могут и не должны рассматриваться как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений", - говорится в сообщении.

Граждане, не выполняющие эти требования, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.