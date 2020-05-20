Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по Zoom

СИНГАПУР, 20 мая. /ТАСС/. Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор посредством видеоконференции, проведенной на платформе Zoom. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС официальный представитель высшего судебного органа республики Куань Цянь Ин.

Верховный суд приговорил 37-летнего гражданина Малайзии к высшей мере наказания за участие в контрабанде наркотиков в 2011 году. "Данное уголовное дело стало первым, когда смертный приговор был вынесен на дистанционном слушании", - отметила она.

По ее словам, "для снижения риска распространения коронавируса местные суды начала проводить слушания дистанционно, в том числе по уголовным делам". Официальный представитель также отметила, что "разбирательство данного дела проходило в формате видеоконференции".

Как следует из материалов уголовного дела, Пунитан Гэнасан был обвинен в контрабанде около 28 граммов героина, которые были завезены в Сингапур из Малайзии.

Незаконный оборот наркотиков является одним из наиболее тяжких преступлений. Согласно местному законодательству, высшая мера через повешение наказания грозит за хранение, транспортировку 15 граммов героина или 30 граммов кокаина. В 2017 году, по данным национального управления пенитенциарных заведений, было приведено в исполнение восемь приговоров, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Все преступления были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Одновременно, как говорится в докладе неправительственной организации Amnesty International, в 2018 году в городе-государстве были казнены 13 человек.